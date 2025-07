Menina de 6 anos morre atropelada por caminhão na Zona Oeste de Manaus

O sábado (12) foi marcado por comoção e tristeza na rua T3, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, após a pequena Maria Lívia, de apenas 6 anos, morrer ao ser atropelada por um caminhão. A tragédia aconteceu enquanto a criança atravessava sozinha a via em direção a um mercadinho da área, a pedido da família.

Caminhão fazia curva quando atropelou a criança

Testemunhas relataram que a menina caminhava sozinha — uma prática comum na vizinhança — quando foi surpreendida pelo caminhão, que fazia uma curva na rua.

“Ela sempre passava por aqui sozinha. As caçambas passam o tempo todo nessa rua”, disse uma moradora, visivelmente abalada.

O motorista não percebeu a presença da criança e só notou o impacto ao ouvir um barulho. Ao descer do veículo, encontrou Maria Lívia já sem vida.

Mãe da vítima chegou após o acidente e entrou em desespero

Momentos depois, a mãe da menina chegou ao local e entrou em desespero ao ver o corpo da filha.

“Minha filha, meu amor. Ai meu Deus! Filha!”, gritava a mulher, em choque, diante de populares e familiares que tentavam consolá-la.

Moradores também se emocionaram e demonstraram revolta pela perda precoce da criança.

Motorista desmaiou ao ver a cena e foi levado ao SPA

O motorista do caminhão permaneceu no local após o acidente e tentou prestar socorro, mas passou mal ao se deparar com a cena. Ele desmaiou e precisou ser encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, também na Compensa.

Agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) isolaram a área e realizaram a perícia. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) acompanha o caso para apurar as circunstâncias do atropelamento.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo de Maria Lívia enquanto a comunidade, consternada, assistia em silêncio e dor.

