Mulher morre em colisão entre carro e carreta em Manaus

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de uma mulher identificada como Tati, na tarde deste sábado (12), na zona Leste de Manaus. A colisão aconteceu no Conjunto Lula, localizado no Distrito Industrial 2, quando um carro modelo Fiat Uno colidiu violentamente com uma carreta.

Manobra arriscada teria provocado o acidente

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, o condutor do Fiat Uno, identificado apenas como Gerlan, teria realizado uma manobra arriscada ao entrar em outra via sem a devida atenção, provocando o impacto com o caminhão.

Tati, que estava no interior do veículo de passeio, foi a principal vítima da tragédia.

Vítima morreu no local

O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e chegou a realizar manobras de reanimação na mulher, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

A área foi isolada para o trabalho das equipes de resgate, perícia e investigação.

Gerlan, motorista do Fiat Uno, também se feriu no acidente. Ele foi levado às pressas para uma unidade hospitalar da capital. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

As identidades completas de Gerlan e do condutor da carreta não foram divulgadas pelas autoridades.

Corpo foi removido pelo IML

O corpo de Tati foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Familiares da vítima já foram acionados para os procedimentos legais.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT).

Leia mais: PC-AM procura homem acusado de estuprar a filha em Lábrea

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱