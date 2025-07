Mais de 800 animais são castrados em Iranduba

Procedimento faz parte do programa itinerante de proteção animal no interior do Amazonas

A Secretaria de Proteção Animal (Sepet) concluiu neste sábado (12) uma ação que castrou gratuitamente mais de 800 cães e gatos em Iranduba, município localizado a 27 quilômetros de Manaus. Realizada entre os dias 3 e 12 de julho, a iniciativa buscou controlar a população de animais, prevenir o abandono e reforçar as políticas de proteção animal no interior do Amazonas.

Os atendimentos aconteceram por meio do Castramóvel, unidade móvel equipada para procedimentos cirúrgicos. O veículo ficou estacionado em ponto estratégico da cidade, e todos os agendamentos foram rapidamente preenchidos, demonstrando grande interesse da população.

“Vitória coletiva”, diz titular da Sepet

A secretária Leda Maia destacou que esta foi uma das maiores ações já promovidas pela Sepet em curto período de tempo.

“Essa é uma vitória coletiva. Quando castramos um animal, evitamos ninhadas indesejadas e contribuímos para o bem-estar da comunidade”, afirmou.

Ela ressaltou ainda o compromisso do Governo do Amazonas, por determinação do governador Wilson Lima, em ampliar as políticas públicas de proteção animal em todo o estado.

Programa atenderá outros municípios

A ação integra o programa itinerante da Sepet, que percorre cidades do interior oferecendo castração, vacinação e vermifugação gratuitos. O objetivo é reduzir o número de animais em situação de rua e fortalecer a proteção animal.

Nos próximos meses, novos municípios devem receber o Castramóvel, entre eles Novo Airão (a 115 km de Manaus), Humaitá (a 590 km) e Itamarati (a 985 km).

