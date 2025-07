Mais de 133 mil famílias afetadas pela cheia dos rios

O Governo do Amazonas, por meio do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais, divulgou neste sábado (12) um novo boletim com dados atualizados sobre a cheia no estado.

Até o momento, 133.711 famílias foram impactadas, somando aproximadamente 534.829 pessoas. Das nove calhas de rios do Amazonas, três já iniciaram o processo de vazante: Juruá, Purus e Madeira. As demais seguem em cheia, com picos previstos entre março e julho.

Segundo decretos municipais, dos 62 municípios amazonenses, 42 estão em Situação de Emergência, 13 em Alerta, um em Atenção e seis em Normalidade.

Governo envia mais de 580 toneladas de ajuda humanitária

O Governo do Amazonas já enviou:

580 toneladas de cestas básicas

2.450 caixas d’água de 500 litros

57 mil copos de água potável da Cosama

da Cosama 10 kits purificadores do programa Água Boa

Uma Estação de Tratamento Móvel (Etam)

As doações beneficiam municípios como Humaitá, Manicoré, Apuí, Boca do Acre, Novo Aripuanã, Borba, Anamã, Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tonantins, Carauari, Itamarati, Ipixuna, Juruá e Guajará.

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar informou que 453 alunos foram impactados pela cheia em quatro municípios: Anamã, Itacoatiara, Novo Aripuanã e Uarini. Eles seguem acompanhando as aulas pelo programa “Aula em Casa”.

Saúde reforça atendimento nos municípios afetados

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) já enviou:

72 kits de medicamentos para cidades como Apuí, Boca do Acre, Manicoré, Humaitá, Ipixuna, Guajará e Novo Aripuanã, beneficiando mais de 35 mil moradores .

para cidades como Apuí, Boca do Acre, Manicoré, Humaitá, Ipixuna, Guajará e Novo Aripuanã, beneficiando mais de . Uma nova usina de oxigênio para Manicoré , com capacidade de produzir 30 m³ por hora , substituindo a antiga, que produzia 12 m³.

, com capacidade de produzir , substituindo a antiga, que produzia 12 m³. Seis cilindros de oxigênio para o hospital de Apuí, além de medicamentos e insumos hospitalares.

Operação Cheia 2025 reforça ações de apoio

A Operação Cheia 2025 começou no dia 16 de abril com o envio de ajuda humanitária, inicialmente para os municípios da calha do rio Madeira: Humaitá, Manicoré e Apuí, os primeiros a decretarem Situação de Emergência.

A Defesa Civil do Estado realiza o monitoramento da cheia de forma contínua por meio do Centro de Monitoramento e Alerta, que acompanha os níveis dos rios durante todo o ano.

