Operações apreendem 29 kg de drogas e prendem cinco suspeitos no AM

A tarde e a noite de sexta-feira (11) foram marcadas pela prisão de cinco pessoas e apreensão de cerca de 29,4 quilos de entorpecentes nos municípios de Itacoatiara, Benjamin Constant e na zona centro-sul de Manaus. As operações também resultaram na apreensão de dinheiro, celulares usados no crime e balanças de precisão.

Dois jovens e apreende skunk

Em Itacoatiara, distante 176 quilômetros de Manaus, policiais do 2º Batalhão prenderam dois homens de 20 anos na Ponte da Amizade, bairro Prainha. Após denúncia de que eles vendiam entorpecentes na região, a equipe localizou os suspeitos, que tentaram fugir, mas foram detidos.

Com eles, foram apreendidos uma bolsa com 68 gramas de skunk, uma balança de precisão, celular e dinheiro em espécie. Os suspeitos foram levados à delegacia do município.

Botijas de gás escondiam mais de 29 kg de cocaína

FOTO: Divulgação/PMAM

No porto de Benjamin Constant, a 1.121 quilômetros de Manaus, policiais da 2ª Companhia prenderam dois homens, de 19 e 26 anos, após denúncia repassada pelo secretário municipal. Com apoio do cão farejador Hulk, as equipes localizaram 23,610 quilos de cocaína e 5,65 quilos de pasta base de cocaína escondidos em fundo falso de botijas de gás que chegaram de Tabatinga.

Os tripulantes confessaram o crime e indicaram onde a droga estava. Um deles já tinha passagem pela polícia. O prejuízo ao crime organizado foi estimado em R$ 2,05 milhões.

Tráfico de drogas

FOTO: Divulgação/PMAM

Na Avenida Djalma Batista, zona centro-sul de Manaus, policiais da 22ª Companhia prenderam um homem de 26 anos após denúncia anônima de que ele tentava depositar dinheiro de ponto de venda de drogas.

Durante a abordagem, os policiais encontraram R$ 1.044,00 em cédulas, R$ 42,50 em moedas, três trouxinhas de cocaína e uma porção de oxi. O suspeito estava com uma adolescente de 13 anos, que não portava nada de ilícito. Ambos foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias

A população pode denunciar crimes de forma anônima pelo 181 ou 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

