Amazonense conquista ouro na Copa Minas de Judô 2025

Judoca amazonense de 15 anos vence com ippon relâmpago e reforça liderança no ranking nacional da categoria Superligeiro

A judoca amazonense Ana Paula Sena, de apenas 15 anos, voltou a se destacar em mais uma competição de alto nível técnico. A atleta da Kaizen Judô Clube, de Manaus, conquistou a medalha de ouro na Copa Minas de Judô 2025, realizada neste sábado (12), em Belo Horizonte (MG).

A competição aconteceu na Arena UniBH e marcou a 19ª edição da Copa Minas. Ana Paula, atual líder do ranking nacional da classe Cadete na categoria Superligeiro (-40 kg), manteve a hegemonia ao vencer com autoridade suas adversárias.

Ippon em três segundos garante o ouro

Sob o comando do técnico Dejanir Cardoso, Ana Paula dominou a chave com duas vitórias. Na final, não deixou dúvidas: aplicou um ippon em apenas três segundos de combate contra Anabella Andrade, assegurando mais um título na sua promissora carreira.

Com o resultado, a atleta reforça sua posição como maior nome do judô amazonense na atualidade e uma das principais apostas do Brasil na base da modalidade olímpica.

Convocada para o Mundial na Bulgária

Em julho, Ana Paula foi convocada oficialmente para representar o Brasil no Campeonato Mundial Cadete de Judô, que será realizado entre o final de agosto e o início de setembro, em Sofia, na Bulgária.

A temporada 2025 vem sendo histórica para a atleta de Manaus, com conquistas em competições nacionais e internacionais, consolidando-se como uma das favoritas ao pódio no mundial.

Agenda da Kaizen continua neste domingo

A Copa Minas de Judô 2025 continua neste domingo (13/07), com a equipe da Kaizen Judô Clube voltando ao tatame com mais dois representantes:

André Luís Cavalcante Reis (17 anos, Sênior, Leve)

Maria Fernanda Reis (19 anos, Sênior, Ligeiro)

O atleta Carlos Magno Pinto (12 anos, Sub-15, Leve), que também integra a delegação, competiu no sábado, mas não conquistou medalha.

Retrospecto de Ana Paula Sena em 2025

Fevereiro – 🥈 Prata – Meeting Nacional, Brasília (DF)

Março – 🥉 Bronze – Circuito Europeu, Bad Blankenburg (Alemanha)

Março – 🥇 Ouro – Brasileiro Regional, Manaus (AM)

Abril – 🥇 Ouro – Pan-Americano & Oceania, Lima (Peru)

Maio – 🥉 Bronze – Copa Europeia, Bielsko-Biala (Polônia)

Junho – 🥈 Prata – Brasileiro Cadete, Salvador (BA)

Julho – 🥇 Ouro – Copa Minas, Belo Horizonte (MG)

Leia mais: Rayssa Leal brilha e conquista etapa da SLS em Brasília

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱