Afeam oferece até 100% de desconto para quitar dívidas em Rio Preto

O Governo do Amazonas, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), realiza, a partir desta terça-feira (15), mais uma edição do programa Limpa Crédito, desta vez no município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus).

O atendimento presencial segue até sexta-feira (18), no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), situado na Rua Governador Ângelo do Amaral, no centro da cidade.

A ação oferece condições facilitadas para liquidação ou renegociação de dívidas de contratos ativos e inadimplentes firmados entre 1999 e 2019, com o objetivo de permitir que os empreendedores regularizem sua situação e voltem a ter acesso ao crédito.

Durante o atendimento, as equipes técnicas da Afeam estarão disponíveis para simulações, prestarão orientações e formalizarão acordos personalizados, conforme o perfil de cada cliente.

O Programa Limpa Crédito permite a liquidação com 100% de desconto em juros e multas; renegociação com abatimento de 50% a 70%, com entrada facilitada.

A iniciativa contempla pessoas físicas e jurídicas de todos os segmentos da economia, tanto da capital quanto do interior, com foco em operações de microcrédito de até R$ 21 mil.

Atendimento eletrônico

Os interessados também podem acessar o programa por meio do site da Afeam ( www.afeam.am.gov.br ), na aba “Limpa Crédito Afeam”. Mais informações podem ser obtidas pelo Whatsapp 3655-3047 e pelo email: [email protected] .

