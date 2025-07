Funcionário de lava a jato é preso por usar carro de cliente em assaltos em Manaus

Manaus (AM) – Um funcionário de 27 anos de uma empresa de lava a jato foi preso pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) após ser flagrado usando o carro de um cliente para cometer assaltos. A prisão aconteceu na noite de domingo (13), no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus.

O suspeito, que já era foragido da Justiça e tinha dois mandados de prisão em aberto, foi detido por policiais da Força Tática. Com ele, os agentes apreenderam um simulacro de arma de fogo e três celulares, sendo dois deles produtos de roubo.

Assaltos com carro de cliente

De acordo com o capitão Felipe Coelho, a equipe realizava patrulhamento na avenida Torquato Tapajós por volta das 20h30, quando recebeu denúncia sobre uma dupla que vinha praticando assaltos utilizando um carro modelo Fox.

Durante as buscas, os policiais localizaram o veículo em um lava a jato. Ao ser abordado, o funcionário do local confessou que havia cometido os crimes com um comparsa, que conseguiu fugir. Ele também indicou onde havia escondido o simulacro e os celulares roubados.

Foi constatado que o carro utilizado nos assaltos pertencia a um cliente do lava a jato e estava sob os cuidados do funcionário no momento dos crimes.

Suspeito foi levado ao 6º DIP

O homem foi conduzido, junto com o material apreendido, ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficou à disposição da Justiça.

Denúncias

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a denunciar crimes pelos números 181 (disque-denúncia) ou 190 (emergência). O sigilo do denunciante é garantido.

