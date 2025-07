Câmeras de segurança flagram assalto com fuzil em distribuidora de Manaus; veja

Manaus (AM) – Câmeras de segurança flagraram o momento em que quatro criminosos armados, um deles portando um fuzil, invadiram uma distribuidora de bebidas na rua São Nicolau, bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus, na manhã desta segunda-feira (14).

As imagens mostram o carro usado na ação, um Fiat Mobi, estacionado em frente ao comércio. Enquanto o motorista permanece no veículo, três suspeitos armados, encapuzados e usando coletes balísticos entram no local e rendem os funcionários. A ação foi rápida e ocorreu em plena luz do dia.

Apesar da violência empregada na abordagem, ninguém ficou ferido durante o crime. Até o momento, não há informações sobre o valor levado pelos assaltantes, e a polícia segue investigando o caso com base nas imagens captadas.

