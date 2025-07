VÍDEO: Tiroteio na Compensa deixa um morto e outro ferido em Manaus

Um tiroteio deixou um homem morto e outro ferido na noite de segunda-feira (14), no conjunto Vila Marinho, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Silas Barbosa da Silva, de 42 anos, morreu, e o amigo dele, Douglas Teixeira, de 29, foi baleado.

De acordo com a Polícia Militar, suspeitos armados se aproximaram e atiraram contra os dois, que conversavam no momento do ataque.

Os disparos atingiram Silas e Douglas. Após o crime, os suspeitos fugiram. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento seguinte ao ataque, quando testemunhas tentam socorrer os feridos.

Silas chegou a ser levado ao SPA Joventina Dias, mas não resistiu aos ferimentos. Douglas foi encaminhado ao Hospital 28 de Agosto, onde permanece sob cuidados médicos.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo de Silas. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

