Clássico Giselle abre Série ‘Encontro das Águas’ no Teatro Amazonas

Neste fim de semana, a delicadeza e a emoção do balé romântico dão início à programação da Série Encontro das Águas 2025 no Teatro Amazonas

Manaus (AM)– O espetáculo Giselle, com coreografia e figurinos de Álvaro Gonçalves, será apresentado nos dias 18 e 19 de julho, às 20h, e no dia 20 de julho, às 19h, no palco do Teatro Amazonas. A série é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Série Encontro das Águas

“A Série Encontro das Águas” é um dos espetáculos mais esperados do ano. O espetáculo Gisele é, sem dúvidas, uma grande abertura e eu aproveito para convidar a todos a prestigiarem essa apresentação com artistas genuinamente amazonenses e que engrandecem ainda mais a nossa cultura”, convidou o Secretário de estado de cultura e Economia Criativa, Caio André.

Clássico do Balé

Considerado um dos maiores clássicos do balé, Giselle promete encantar o público com a beleza atemporal de sua narrativa e a expressividade da música de Adolph Adam, interpretada pela Orquestra Amazonas Filarmônica, sob regência do maestro Marcelo de Jesus.

A produção conta ainda com cenografia da Central Técnica de Produção (CTP), desenho de luz de Tabbatha Mello e participação do Ballet Álvaro Gonçalves.

Com classificação livre, o espetáculo reúne lirismo, técnica e intensidade dramática, sendo a escolha ideal para abrir a Série Encontro das Águas, e como tradição, propõe uma fusão entre linguagens artísticas e novos públicos.

A programação segue até o fim do mês com outras montagens que integram diferentes expressões musicais e corporais: Amassunu, Symphony of Chaos e Beyond the Symphony, em um diálogo criativo entre o erudito, o popular e o ancestral.

Ingressos:

Os ingressos para ‘Giselle’ já estão disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas e no site Shop Ingressos.

Programação – Série Encontro das Águas 2025

18 e 19 de julho (20h) e 20 de julho (19h)

GISELLE — com Orquestra Amazonas Filarmônica e Ballet Álvaro Gonçalves

Balé clássico de Adolph Adam

Classificação: Livre

22 e 23 de julho

AMASSUNU — com Orquestra de Câmara do Amazonas, solistas e Banda Moã

Mistura de música indígena, erudita e independente

Classificação: Livre

24 e 25 de julho (20h)

SYMPHONY OF CHAOS — com Orquestra de Câmara do Amazonas, solistas e banda

Fusão de rock, metal e orquestra

Classificação: Livre

26 de julho (20h) e 27 de julho (19h)

BEYOND THE SYMPHONY — com Orquestra Amazonas Filarmônica e Corpo de Dança do Amazonas

Tributo sinfônico ao K-pop

Classificação: Livre

