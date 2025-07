Conselheiro do CV é baleado após carro ser alvo de 50 tiros em Manaus

O conselheiro do Comando Vermelho (CV) no Amazonas, Alexandre Araújo Brandão, conhecido como “Xuruca do Japiim”, foi alvo de um atentado a tiros na manhã desta terça-feira (15), na rua Nova Olinda, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, o ataque ocorreu por volta das 10h, quando Xuruca estava dentro de seu carro, uma Land Rover Discovery escura. Um Fiat Argo branco, com cerca de seis ocupantes, emparelhou com o veículo e os criminosos abriram fogo. Aproximadamente 50 disparos atingiram o carro.

Mesmo ferido, com tiros nas pernas, Xuruca conseguiu sair do carro e revidar os disparos. Ainda não há confirmação se ele procurou atendimento médico após o atentado.

Testemunhas relataram que ele foi surpreendido pelos criminosos armados enquanto permanecia dentro do veículo. A população da área, segundo a polícia, tem evitado colaborar com informações sobre o caso.

As primeiras apurações apontam que o atentado pode estar ligado a um desentendimento entre traficantes, envolvendo um prejuízo estimado em R$ 500 mil. Xuruca integra o alto escalão da facção criminosa e, segundo investigações, atua na aquisição de armas para o grupo.

No ano passado, ele foi preso pela Polícia Federal em Florianópolis (SC), em um condomínio de luxo, onde foi flagrado com armas e drogas.

As autoridades devem acompanhar o caso para investigar a autoria e motivação do atentado.

