Faturamento do PIM chega a R$ 93 bi em 2025

Em continuidade aos bons resultados no primeiro semestre de 2025, o Polo Industrial de Manaus (PIM) fechou o período de janeiro a maio com faturamento de R$ 93,34 bilhões, o que representa crescimento de 14,08% em relação a igual intervalo do ano passado (R$ 81,82 bilhões). Em dólar, o faturamento no mesmo período atingiu o montante de US$ 16.21 bilhões.

Em maio, o PIM empregou um total de 130.462 trabalhadores, entre efetivos, temporários e terceirizados. O quantitativo indica crescimento de 7,82% na comparação com o resultado obtido em maio de 2024 (120.995 trabalhadores). A média mensal de empregos do PIM em 2025, até maio, é de 131.550 trabalhadores.

Os subsetores do PIM que contribuíram de forma mais ampla para o aumento do faturamento global no período de janeiro a maio incluem Bens de Informática (participação de 21,83%), Duas Rodas (20,15%), Eletroeletrônico (16,05%), Químico (10,13%), Mecânico (9,43%), Termoplástico (8,37%) e Metalúrgico (7,91%).

Em termos de crescimento na comparação com o mesmo período do ano passado, pode-se destacar o desempenho do Polo de Duas Rodas (aumento de 21,02%), Metalúrgico (aumento de 30,59%) e Mecânico (aumento de 32,49%).

Entre os principais produtos do Polo Industrial de Manaus, os itens com linhas de produção mais aquecidas no período de janeiro a maio de 2025, em comparação com o mesmo intervalo do ano passado, incluíram os condicionadores de ar do tipo split system, com 2.708.982 unidades produzidas e crescimento de 20,27%; motocicletas, motonetas e ciclomotos, com 902.842 unidades e aumento de 13,88%; televisores com tela de LCD e OLED, com 6.095.146 unidades e aumento de 6,30%;

Além disso, estão inclusos monitores com tela de LCD, para uso em informática, com 1.514.197 unidades e aumento de 27,6%; relógios de pulso e de bolso, com 3.394.622 unidades e aumento de 30,36%; e bicicletas, inclusive, elétricas, com 212.257 unidades e aumento de 32,8%.

Avaliação

De acordo com o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, o crescimento de 14,08% no faturamento do PIM, atingindo R$ 93,34 bilhões até maio, aliado à geração de mais de 130 mil postos de trabalho diretos, sinaliza a robustez da Zona Franca de Manaus.

“Os dados confirmam a eficácia do modelo em impulsionar a economia regional e nacional, com destaque para os indicadores de empregabilidade e o crescimento de setores importantes como Duas Rodas, Metalúrgico e Mecânico. A Suframa seguirá monitorando e aprimorando os mecanismos que garantem a competitividade e a sustentabilidade do PIM”, afirmou Saraiva.

