Três homens são presos por furto com uso do ‘Chapolin’ em Manaus

Três homens, de 21, 22 e 27 anos, foram presos na noite de segunda-feira (14) suspeitos de praticar furto com uso do dispositivo conhecido como ‘Chapolin’, na zona Centro-Sul de Manaus. A prisão foi realizada por agentes da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

A equipe policial realizava patrulhamento por volta das 21h15, quando foi abordada por um homem de 44 anos. Ele relatou que seu veículo havia sido violado com o uso do ‘Chapolin’, aparelho que bloqueia o sinal do controle remoto, impedindo o travamento das portas.

Com apoio do sistema de videomonitoramento Paredão, os militares localizaram os suspeitos circulando em um carro na avenida Darcy Vargas. O trio foi abordado e, durante a revista, os policiais encontraram três celulares e uma chave de fenda, itens que podem ter sido utilizados na prática do crime.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

A Polícia Militar do Amazonas reforça que denúncias anônimas sobre qualquer atividade criminosa podem ser feitas pelos telefones 181 (disque-denúncia) ou 190. O sigilo da identidade do denunciante é garantido.

