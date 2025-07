Prefeitura de Itapiranga vai gastar mais de R$ 8,3 milhões com eventos

O prefeito de Itapiranga, Thiago Lima (MDB) vai desembolsar R$ 8,3 milhões dos cofres públicos para a contratação de serviços voltados à estrutura de eventos no município, incluindo locação de equipamentos e camarotes.

A informação consta no despacho de homologação do Pregão Eletrônico SRP nº 011/2025, publicado nesta terça-feira (15) no Diário Oficial da Associação Amazonense de Municípios (AAM).

O contrato prevê, ainda, locação de banheiros químicos, telão de LED, tendas, gradil, entre outros itens destinados à realização de eventos institucionais e festivos pela prefeitura.

A vencedora da licitação é a empresa S. Araújo Monteiro Ltda, registrada na Receita Federal sob o CNPJ 50.359.586/0001-53, com sede em Iranduba, cidade da Região Metropolitana de Manaus. O dono da empresa é um ex-candidato a vereador de Iranduba, identificado como Silvio Araújo Monteiro.

Segundo as informações a empresa é do tipo “faz-tudo”, tendo como atividade principal o comércio varejista de materiais de construção em geral. Mas, a esta também trabalha com captação, tratamento e distribuição de água, transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal.

Até o momento, a prefeitura não se manifestou sobre quais eventos irão ser atendidos pela licitação, mas, entre os dias 17 a 24 de julho acontecerá o aniversário de 117 anos do município, o qual terá várias atrações locais como Wanderley Andrade, Iguinho e o levantador de toadas do boi Garantido, David Assayag.

Nas redes sociais, alguns moradores de Itapiranga reclamaram da falta de infraestrutura na cidade, criticando a Prefeitura.

“Tem primeiro, que asfaltar as ruas, e resolver o problema do abastecimento. Senão os cantores não vão ter água pra tomar banho”, disse u dos internautas.

Atualmente, a cidade de Itapiranga está em estado de emergência devido à cheia deste ano e enfrenta alagamentos e falta de infraestrutura. Durante fortes chuvas, as principais ruas ficam completamente tomadas pela água, agravando ainda mais a situação da população.

Intimação por suspeita de nepotismo

Paralelamente, o prefeito Thiago Lima foi intimado pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) e terá um prazo de 30 dias para se defender de acusações de nepotismo. A Corte aceitou as denúncias contra o chefe do Executivo municipal, que agora deverá apresentar seus esclarecimentos formais via internet.

Leia mais:

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱