Rocam prende suspeito de roubo com 26 tabletes de drogas em Manaus

Ação da Rocam ocorreu após denúncia e apoio do sistema Paredão, na zona Norte de Manaus.

Manaus (AM) – Um homem de 24 anos foi preso pela Rocam, na noite de segunda-feira (14), suspeito de envolvimento em um roubo a estabelecimento comercial e por estar de posse de 26 tabletes de maconha, em Manaus. A prisão ocorreu após denúncia anônima durante patrulhamento no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte da capital.

Segundo o capitão da Polícia Militar, Igor Jataí, a ação foi desencadeada após informações do sistema de videomonitoramento ‘Paredão’ e relatos de moradores sobre um veículo usado no crime ocorrido naquela manhã.

O suspeito foi localizado em um carro modelo Onix prata. Durante a abordagem, ele confessou participação no roubo e revelou ainda que escondia entorpecentes em um barco, atracado na área do Roadway, no Centro de Manaus.

Com base nas informações, a equipe da Rocam foi até o local indicado e apreendeu 26 comprimidos de maconha. O suspeito e os materiais foram levados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

A Polícia também o aponta como integrante de um grupo criminoso que agiu no assalto da manhã de segunda-feira, em uma loja no bairro Colônia Terra Nova. Na ocasião, os policiais já haviam apreendido um veículo Mobi, três pistolas (duas de calibre .45 e uma de calibre .22), diversos celulares roubados e a quantia de R$ 1.640,00.

