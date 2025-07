Homem é preso por agredir ex-companheira grávida com garfo em Manaus

Manaus (AM) – Um homem de 20 anos foi preso por agredir a ex-companheira, de 17 anos, que está grávida de seis meses, na segunda-feira (14), no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus. A prisão em flagrante foi realizada pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Norte/Leste, da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, a vítima procurou a delegacia relatando que foi até o local de trabalho do ex-companheiro para buscar o celular que estava em posse dele. Ele se recusou a devolver o aparelho e tentou impedir que ela permanecesse no local.

Após discussão, a jovem seguiu para a casa do agressor, onde pediu apenas o chip do celular, que foi entregue. No entanto, ao se dirigir ao andar de cima do prédio, na residência da irmã do autor, a vítima foi seguida, ameaçada e agredida fisicamente.

“Ela foi puxada pelos cabelos, agredida com um garfo nas mãos e no ombro, além de receber socos no tórax e nas costas”, relatou a delegada.

A jovem foi socorrida pela mãe e encaminhada à delegacia. Ela relatou que o relacionamento de três anos com o agressor foi marcado por episódios de violência, agravados pelo uso frequente de álcool e drogas por parte do autor.

Após o registro da ocorrência, a equipe da DECCM realizou diligências que resultaram na prisão do suspeito. A delegacia solicitou também Medida Protetiva de Urgência (MPU) à Justiça em favor da vítima.

Procedimentos

O homem responderá por lesão corporal, ameaça e injúria. Ele passou por audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.

