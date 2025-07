Indígena é preso suspeito de estuprar adolescente de 13 anos no AM

Um indígena de 21 anos foi preso, nesta terça-feira (15), suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos. A prisão foi realizada na Comunidade Porto Cordeirinho, zona rural do município de Benjamin Constant.

Segundo o delegado Yuri Luiz Olivieski, da 51ª DIP, uma equipe policial tomou conhecimento do caso após uma mãe da adolescente procurar a DEP de Tabatinga, relatando o desaparecimento da filha e informando que ela poderia estar na casa de um suposto namorado, no município de Benjamin Constant.

“A delegada Maria Roselane Abreu, da DEP de Tabatinga, nos contatou e descobriu a realização de diligências sobre o caso. Diante da gravidade dos fatos, iniciamos imediatamente as buscas até o endereço informado. Ao chegarmos ao local, encontramos o adolescente e o suspeito”, explicou Olivieski.

De acordo com a autoridade policial, a vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar em Benjamin Constant, onde passou por atendimento médico e realizou exames periciais, que confirmaram acusações de abuso sexual. O homem foi preso em flagrante.

“Conseguimos identificar, por meio de depoimento, que a situação teve início após conversas via aplicativo de mensagens. No entanto, as investigações continuamão”, informou o delegado.

Procedimentos

O homem responderá por violação de vulnerabilidade. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

