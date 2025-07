Manaus lidera investimentos em saneamento no Norte, mas segue entre as piores do Brasil

Cidade investiu R$ 1,1 bilhão entre 2019 e 2023, mas ainda ocupa a 87ª posição no ranking nacional do Instituto Trata Brasil

Manaus foi a capital do Norte que mais investiu em saneamento básico entre 2019 e 2023, com um total de R$ 1,158 bilhão aplicados no setor, de acordo com o Ranking do Saneamento 2025, elaborado pelo Instituto Trata Brasil.

Apesar do volume expressivo de recursos, a cidade ocupa a 87ª posição entre as 100 maiores cidades brasileiras, demonstrando que os desafios ainda são grandes.

Cobertura de esgoto ainda é baixa

Segundo dados compilados no relatório, apenas 28,5% da população de Manaus possui acesso à rede de esgoto, e cerca de 22,3% desse esgoto é tratado. Mesmo com os investimentos, a cidade ainda está entre os 20 piores municípios brasileiros no índice geral de saneamento básico.

A capital do Amazonas tem enfrentado dificuldades históricas no setor, agravadas pela expansão desordenada, alta densidade populacional e ausência de cobertura em áreas periféricas. Ainda assim, os avanços começam a aparecer.

Programa “Trata Bem Manaus” mira 2033

Para enfrentar esse cenário, a Prefeitura de Manaus lançou em 2024 o programa “Trata Bem Manaus”, com o objetivo de universalizar o serviço de coleta e tratamento de esgoto até 2033.

O plano prevê a implantação de 2,7 milhões de metros de redes coletoras e a construção ou ampliação de 70 Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs). A fiscalização é feita pela Ageman (Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus), que acompanha metas contratuais e qualidade dos serviços.

Perdas de água e cobertura de abastecimento

Manaus também é destaque na redução do índice de perdas de água, com melhoria significativa nos últimos cinco anos. Ainda assim, o desperdício médio é de 705 litros por ligação por dia, número considerado alto.

Em contrapartida, a cidade já possui abastecimento de água potável próximo à universalização, segundo a prefeitura e dados da concessionária.

Tarifa social garante acesso para famílias vulneráveis

Duas iniciativas são mantidas para garantir acesso ao saneamento a quem mais precisa:

Tarifa Manauara : desconto de 50% na conta de água para cerca de 107 mil famílias;

: desconto de 50% na conta de água para cerca de 107 mil famílias; Tarifa 10: cobrança fixa de R$ 10 mensais para 28 mil domicílios.

Essas políticas são auditáveis, supervisionadas por órgãos de controle como a Controladoria-Geral da União (CGU), e apresentaram boa adimplência, segundo dados municipais.

De olho na COP30: vitrine e responsabilidade

Manaus se prepara para apresentar seus projetos de saneamento na COP30, em Belém, em 2025. A cidade pretende mostrar ações como:

Reaproveitamento de resíduos sólidos;

Coleta seletiva e combate ao descarte irregular;

Ecobarreiras nos igarapés;

Uso da planta amazônica mureru na recuperação de lagoas;

Retrofit do aterro controlado e projetos de drenagem urbana.

Grande parte desses projetos tem financiamento do FDIRS (Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável) e apoio técnico do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

Desafio é transformar investimento em cobertura real

Mesmo sendo a capital que mais investiu no Norte e a sexta no país em volume absoluto, Manaus ainda investe menos que o necessário por habitante. O valor ideal seria R$ 223,82 anuais por pessoa, mas a média atual é R$ 111, segundo o próprio relatório do Trata Brasil.

O desafio, portanto, não está apenas em investir — mas em garantir que os recursos virem obras, que as obras se traduzam em redes, e que essas redes cheguem onde nunca chegaram.

A COP30 será uma vitrine, mas a realidade das ruas seguirá como o verdadeiro termômetro.

