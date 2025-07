‘Branco’ é procurado pelo desaparecimento da ex-mulher e dos filhos no AM

Um homem identificado como Alexsandro da Silva, conhecido como “Branco”, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Ele é investigado pelo desaparecimento de sua ex-companheira, Ana Paula da Costa Barbosa, de 28 anos, e dos dois filhos dela: Kauã Miguel Barbosa de Sousa, de 10 anos, e Maria Ísis Barbosa de Sousa, de 7 anos. Os três estão desaparecidos desde abril de 2024, no município de Tefé, a 523 quilômetros de Manaus.

De acordo com o delegado Marcelo Lopes, titular da 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Alvarães, as investigações começaram após o pai das crianças registrar um boletim de ocorrência em fevereiro deste ano, informando que Ana Paula havia se mudado com Alexsandro para Tefé, levando os filhos.

“A partir da denúncia, iniciamos diligências e Alexsandro passou a ser considerado o principal suspeito. As investigações indicam que a última vez que um familiar teve contato com Ana Paula foi no dia 23 de abril. Depois disso, todas as mensagens recebidas eram suspeitas e incoerentes, o que indica que terceiros poderiam estar usando os meios de comunicação dela”, explicou o delegado.

Ainda segundo Marcelo Lopes, Alexsandro possui antecedentes criminais por estupro de vulnerável, violência doméstica, apropriação indébita, entre outros delitos.

Denúncias

A PC-AM divulgou a imagem do suspeito e pede que qualquer informação sobre seu paradeiro seja repassada pelos seguintes canais:

📞 (97) 98417-7265 — 57ª DIP de Alvarães

📞 181 — Disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)

A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

