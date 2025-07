Prefeitura antecipa primeira parcela do 13º salário dos servidores

Medida injeta um montante de aproximadamente R$ 120 milhões na economia local antes do final do mês

Os servidores da Prefeitura de Manaus irão receber a primeira parcela do 13º salário nesta sexta-feira, 18. A medida anunciada pelo prefeito em exercício, Renato Junior, nesta quarta-feira, 16, beneficia 33 mil servidores públicos municipais e injeta um montante de aproximadamente R$ 120 milhões na economia local antes do final do mês.

“Dessa forma, a gestão do prefeito David Almeida reconhece o trabalho e valoriza quem faz acontecer as melhorias para a nossa capital. Estou ao lado o secretário-chefe da Casa Civil, Marcos Rotta, do titular da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Clécio Freire, e, cumprindo uma determinação do prefeito David Almeida, estamos, hoje, liberando a antecipação da primeira parcela do 13º salário para o próximo dia 18”, anuncia o prefeito em exercício.

A primeira parcela do 13º corresponde a 50% do salário bruto do mês e sobre ela não incidem descontos de INSS ou Imposto de Renda e, por lei, deve ser paga até o dia 30 de novembro. Porém, como as finanças da prefeitura estão equilibradas, a gestão optou por liberar o direito aos servidores. “E o que é melhor, este ano, a gente libera praticamente na segunda quinzena e não no final do mês, conforme pagamos nos anos anteriores”, destaca Renato Junior.

O secretário municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), Célio Guedes, explica que, para assegurar a antecipação, os servidores do Departamento de Sistemas de Gestão de Pessoas (DSGP) atuaram na elaboração das folhas de pagamento de todas as unidades administrativas da prefeitura, com exceção da Manaus Previdência (Manausprev) e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que possuem folhas próprias.

“Esse é um trabalho que envolve servidores dos setores de recursos humanos de todas as unidades da administração municipal que convergem para a Semad. Todos nós seguimos a coordenação do prefeito David Almeida para que toda essa engrenagem funcione da forma mais eficiente possível”, aponta o titular da Semad.

Conforme o secretário da Semef, Clécio Freire, o adiantamento da primeira parcela do 13º é compromisso da gestão do prefeito David Almeida e fruto também do bom trabalho realizado pelas demais secretarias.

“Esse pagamento antecipado do 13º dos servidores só é possível graças ao planejamento fiscal responsável e ao trabalho integrado de todas as secretarias da Prefeitura de Manaus, que vêm atuando com seriedade para garantir o equilíbrio das contas públicas. Além de valorizar os nossos servidores, essa medida representa uma importante injeção de recursos na economia local, fortalecendo o comércio e beneficiando a cidade como um todo”, concluiu Freire.

*Com informações da assessoria (HM)

