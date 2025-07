Governo Federal reconhece emergência em quatro cidades do Amazonas

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu nesta quarta-feira (16) a situação de emergência em 46 cidades brasileiras atingidas por diferentes tipos de desastres naturais. Entre elas, ganham destaque os municípios de Carauari, Anori, Itacoatiara e Uarini, no estado do Amazonas, todos fortemente impactados por inundações.

Com o reconhecimento federal, essas cidades amazonenses agora estão habilitadas a solicitar recursos da União para ações emergenciais de defesa civil, como fornecimento de cestas básicas, água potável, kits de limpeza, higiene e dormitório, além de refeições para equipes envolvidas nas ações de resposta.

Além do Amazonas, o reconhecimento abrangeu municípios da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, afetados por eventos como chuvas intensas, estiagens, geadas, deslizamentos e queda de granizo.

As portarias com os reconhecimentos foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU). No caso dos municípios amazonenses, o cenário de inundações exige atenção redobrada, dada a extensão territorial e os desafios logísticos enfrentados pelas comunidades ribeirinhas e isoladas.

Como solicitar recursos

Com o reconhecimento da situação de emergência, as prefeituras podem acessar recursos federais por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Após o envio dos planos de trabalho e análise técnica da Defesa Civil Nacional, os valores aprovados são oficializados por portaria publicada no DOU.

Capacitações da Defesa Civil Nacional

Para garantir a correta utilização do sistema e o preparo das equipes locais, a Defesa Civil Nacional disponibiliza cursos a distância voltados à formação de agentes de proteção e defesa civil nos níveis municipal, estadual e federal.

*Com informações da assessoria (HM)

