Governo promete ampliar voos na Região Norte a partir de agosto

O Ministério dos Portos e Aeroportos prometeu iniciar, em agosto, novas tratativas para ampliar as conexões aéreas entre os estados da Região Norte. A ideia é unir parlamentares da Bancada do Norte com representantes das companhias áreas para discutir a implementação de novas rotas integrando cidades nos estados do Amazonas, Pará, Acre e Rondônia.

Esta foi uma das pautas apresentadas, nesta terça-feira (15), durante reunião entre o deputado federal Sidney Leite (PSD-AM) e o ministro Silvio Costa Filho. O deputado amazonense coordena a Bancada do Norte e defende a criação de voos comerciais regulares integrando cidades estratégicas para a economia e o turismo regionais.

Na ocasião, Sidney Leite pontuou que as ações para melhorar a infraestrutura de aeroportos já começaram a sair do papel pelo Governo Federal, com a criação do projeto “Ampliar”, cuja missão é atrair investimentos privados para a construção, reforma e gestão de aeroportos de pequeno porte nas cidades do interior do Brasil.

Nesta primeira fase, 19 aeroportos, sendo nove deles na Amazônia Legal, serão contemplados. Entre os terminais da região Norte incluídos na primeira fase estão os aeroportos de Parintins, Barcelos e Itacoatiara (AM), Araguaína (TO) e Cacoal (RO).

“São cidades estratégicas para o desenvolvimento regional e que necessitam urgentemente de infraestrutura aeroportuária para atender não só o fluxo local, mas também fomentar o turismo e o comércio interestadual”, destacou Sidney Leite.

Também participaram do encontro os deputados federais Silvia Cristina, Gabriel Motta, Airton Faleiro, Defensor Stélio Dener, Alexandre Guimarães e Henderson Pinto.

“O Norte do país é uma região mais do que nunca estratégica para o Brasil, é importante a gente focar no turismo de negócio, no turismo de lazer, e transformar os estados num grande hub logístico, porque isso vai ser escoamento da produção para toda a América do Sul e vai gerar desenvolvimento, emprego e renda”, disse Silvio Costa Filho.

Costa Filho destacou a relevância dos investimentos nos aeroportos do Amazonas, em especial Parintins, com forte potencial para o turismo cultural, além da importância logística do aeroporto de Manaus.

(*) Com informações da assessoria

