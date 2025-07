Suframa avalia operação logística da Vinci no aeroporto de Manaus

Hoje, 84% das cargas que chegam a Manaus vêm da Ásia, 8% da Europa e outros 8% da América do Sul

Com o objetivo de conhecer a fundo a estrutura e a operação logística da Vinci Airports, concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) realizou, nesta terça-feira (8), uma visita técnica ao terminal de cargas da capital.

A ida ao local ocorre em meio às discussões sobre como tornar o Polo Industrial de Manaus (PIM) mais eficiente e competitivo no transporte de cargas de alto valor agregado.

A comitiva foi liderada pelo superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, e incluiu superintendentes-adjuntos e técnicos da autarquia. Eles foram recebidos por representantes da Vinci, que apresentaram dados operacionais do terminal, além de mostrar as áreas de armazenagem e o pátio de recebimento de aeronaves cargueiras.

Atualmente, o terminal de cargas de Manaus é o terceiro maior do Brasil, movimentando cerca de 140 mil toneladas por ano, embora tenha capacidade para operar até 300 mil toneladas. A estrutura conta com três terminais separados: um exclusivo para importações, outro para cargas domésticas e um terceiro que opera com importação e exportação simultâneas.

Hoje, 84% das cargas que chegam a Manaus vêm da Ásia, 8% da Europa e outros 8% da América do Sul. Apesar de apenas 10% das cargas da Zona Franca chegarem por via aérea, elas representam cerca de 38% do valor CIF (custo, seguro e frete), o que evidencia a importância estratégica da logística aérea para produtos de maior valor e urgência.

A gerente comercial da Vinci, Luciana Procoro, afirmou que os dados da Zona Franca são frequentemente utilizados pela concessionária em apresentações para investidores e parceiros logísticos, como forma de reforçar o potencial da região.

Ela também lembrou da participação conjunta da Vinci e da Suframa na feira FCE Pharma, em São Paulo, onde dividiram um estande na última edição. Segundo ela, a ação contribuiu para dar maior visibilidade ao potencial logístico da região Norte.

Investimentos e novos serviços

A Vinci também destacou os investimentos realizados recentemente: R$ 1,4 bilhão na modernização da pista e R$ 20 milhões na compartimentação interna do terminal, com foco na segurança das cargas. A concessionária ainda está em processo de habilitação junto à Receita Federal para operar no segmento courier, voltado ao e-commerce, o que pode encurtar os prazos de entrega de compras online em Manaus e região.

Logística como peça-chave

Para Bosco Saraiva, a aproximação com operadores logísticos privados é uma estratégia necessária para ampliar a eficiência do PIM. “Precisamos aproveitar melhor a estrutura existente para tornar nossas cadeias de suprimento mais competitivas. A logística aérea tem papel fundamental nisso”, afirmou.

A visita ocorre em um momento em que a Suframa busca atrair novos investimentos para o modelo Zona Franca, pressionado por questões tributárias e por uma demanda crescente por soluções logísticas mais ágeis e integradas.

