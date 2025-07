Amazonas mantém o etanol mais caro do País

Gasolina também segue entre as mais caras do País, com média de R$ 6,85, e queda discreta de 0,15%

O etanol mais caro do Brasil foi registrado no Amazonas na primeira quinzena de julho, com preço médio de R$ 5,48 — o mesmo valor observado no mesmo período de junho. Enquanto isso, a gasolina apresentou queda de 0,47% no Brasil, com o preço médio passando de R$ 6,39 para R$ 6,36, segundo a mais recente análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL).

No Amazonas, apesar da manutenção do preço do etanol, a gasolina também segue entre as mais caras do País, com média de R$ 6,85, e queda discreta de 0,15%. Os preços na região Norte continuam acima da média nacional, mantendo a região no topo do ranking de combustíveis mais caros.

Ainda segundo o IPTL, o etanol apresentou recuo de 0,91% no Brasil, com média nacional de R$ 4,37. Mesmo com a redução, o biocombustível segue pouco competitivo financeiramente no estado. Por outro lado, em 10 estados brasileiros, o etanol foi apontado como a opção mais econômica em relação à gasolina, especialmente na região Centro-Oeste.

“Após o anúncio da Petrobras sobre a redução no preço da gasolina em junho, o que se observa é uma queda gradual nos postos, mas ainda tímida e abaixo do esperado. O recuo de 0,47% registrado na primeira quinzena de julho indica que o repasse continua acontecendo de forma lenta”, destaca Renato Mascarenhas, Diretor de Rede, Operações e Transformação da Edenred Mobilidade.

Comparativo nacional

Gasolina mais cara: Acre (R$ 7,47)

Gasolina mais barata: São Paulo e Rio de Janeiro (R$ 6,14)

Etanol mais caro: Amazonas (R$ 5,48)

Etanol mais barato: São Paulo (R$ 4,09)

Preço

O Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL) é baseado nos abastecimentos realizados em 21 mil postos credenciados e reflete com precisão o comportamento dos preços dos combustíveis no Brasil. A Edenred Mobilidade é líder em soluções de mobilidade na América Latina, com mais de 1 milhão de veículos gerenciados e presença em todo o território nacional.

*Com informações da assessoria (HM)

Leia mais:

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱