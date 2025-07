Caso Fernando: 2º adolescente apreendido alega legítima defesa, mas polícia contesta versão

O segundo adolescente apreendido pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) alegou ter agido em legítima defesa, ao lado do primo, durante as agressões que resultaram na morte de Fernando Vilaça da Silva, de 17 anos. No entanto, segundo a polícia, as evidências contradizem essa versão e indicam que o ataque foi deliberado e motivado por injúrias homofóbicas.

A apreensão foi feita nesta terça-feira (15) pela Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai). A vítima foi óbito em decorrência de agressões físicas no dia 3 de julho deste ano, na rua Três Poderes, bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste de Manaus.

O primeiro adolescente envolvido no caso, de 16 anos, já havia sido apreendido no dia 9 de julho, após se apresentar com um advogado.

Polícia aponta agressão deliberada e motivação preconceituosa

De acordo com o delegado-geral adjunto da PC-AM, Guilherme Torres, o adolescente detido declarou que a vítima os teria seguido, junto com outras pessoas, e iniciado uma briga. Mas essa narrativa foi desmentida pelas investigações.

“O que foi constatado é que houve uma agressão deliberada. Um dos adolescentes desferiu um chute em Fernando, que caiu, bateu a cabeça e entrou em convulsão”, explicou o delegado.

Populares que presenciaram o fato levaram o jovem a uma unidade de saúde, onde sua morte foi confirmada três dias depois.

A investigação também revelou que o segundo adolescente apreendido tem histórico de agressões.

Delegado reforça alerta contra crimes de ódio

O caso, segundo a polícia, está sendo analisado com a devida atenção, diante da possível motivação homofóbica por trás do ataque.

“É fundamental respeitar qualquer tipo de orientação sexual. Uma vida foi ceifada, e uma família perdeu o convívio com um filho, irmão e sobrinho cheio de planos”, destacou Guilherme Torres.

Responsabilização e internação

O adolescente apreendido responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado por motivo fútil. Ele foi encaminhado à Unidade de Internação Provisória (UIP) e permanecerá à disposição do Juizado Infracional.

