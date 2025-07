Mulher é presa com 11 tabletes de skunk no porto de Jutaí

Uma mulher de 21 anos foi presa na noite de terça-feira (15), no porto do município de Jutaí, interior do Amazonas, após ser flagrada transportando 11 tabletes de maconha do tipo skunk em sua bagagem.

A prisão foi realizada por policiais militares do 6º Grupamento da Polícia Militar (GPM), por volta das 20h40, após uma denúncia anônima recebida via linha direta. Segundo informações repassadas à equipe, a suspeita estaria prestes a embarcar com destino a Tefé, levando entorpecentes escondidos.

Durante a abordagem, os policiais encontraram os tabletes da droga dentro da mala da jovem. Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada, junto com o material apreendido, à 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas reforça que a população pode colaborar com o combate ao tráfico de drogas e outros crimes por meio dos telefones 181 ou 190. A identidade do denunciante é mantida sob sigilo.

