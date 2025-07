IML procura familiares para evitar que homem seja enterrado como indigente em Manaus

O Instituto Médico Legal (IML) do Amazonas está em busca de familiares de Euclides Andrade da Silva, de 54 anos, que faleceu por causas naturais em Manaus. Natural do município de Anori, no interior do estado, o homem deu entrada no IML na última terça-feira (15/07), vindo do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

A identificação de Euclides foi feita por exame de confronto necropapiloscópico, técnica que compara impressões digitais com registros civis. O processo foi conduzido por peritos do IML e especialistas do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM).

O IML informa que o corpo permanecerá no Instituto por até 30 dias à espera do reconhecimento por familiares. Após esse prazo, ele poderá ser sepultado como não identificado.

A liberação do corpo só pode ser feita por familiares diretos, que devem comparecer ao Serviço Social do IML, localizado na avenida Noel Nutels, nº 300, bairro Cidade Nova 2, zona Norte de Manaus. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o IML pelo número (92) 3216-6040.

Leia mais:

