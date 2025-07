Moradores afetados pela cheia recebem alimentos e água potável no São Jorge

No bairro São Jorge, na zona Oeste de Manaus, a operação “Cheia 2025” teve mais um desdobramento na tarde desta quarta-feira (16), com a entrega de cestas básicas, água potável e kits de limpeza para 350 famílias cadastradas pela Defesa Civil e pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

A ação contou com a presença do prefeito em exercício, Renato Junior, que tem percorrido diversas áreas da capital para acompanhar as frentes de atendimento às populações afetadas pela cheia.

“Temos muitas frentes apostando no dia de hoje e quem ganha com isso é o povo que mais precisa. A determinação do prefeito David é clara: onde houver um manauara precisando, a prefeitura vai chegar”, afirmou Renato Junior.

A distribuição ocorreu na feira do bairro São Jorge, com uma segunda frente simultânea em uma igreja próxima. A prioridade é atender as famílias já cadastradas, mas novos cadastros seguem sendo realizados no local.

O bairro São Jorge foi um dos novos pontos urbanos impactados pela cheia, conforme destacou o secretário da Semasc, Saullo Vianna:

“É importante levar esse apoio tanto para a zona rural quanto urbana. Mesmo sem decreto de calamidade, há um compromisso de gestão com as pessoas que precisam agora”.

Depoimento da população

A moradora Sílvia Suárez agradeceu o apoio:

“Dou graças a Deus, porque nós não temos o mesmo. Estamos necessitados. A ajuda é muito bem-vinda”.

Cadastro e assistência

Por meio do Serviço de Calamidade e Emergências, a Semasc realizou o cadastro socioassistencial de 350 famílias, que receberam benefícios como cestas básicas, kits de higiene e água potável. Novos cadastros também foram feitos durante a ação.

Atuação integrada

O presidente interino da Câmara Municipal de Manaus, vereador Raulzinho, acompanhou a ação e reforçou o alinhamento entre os poderes:

“Hoje é cesta, amanhã é colchão, depois água. Vamos chegando do jeito certo, para cada necessidade”.

Atualmente, equipes da operação “Cheia 2025” atuam simultaneamente em 37 comunidades ribeirinhas e bairros urbanos, com previsão de atender 2.264 famílias.

