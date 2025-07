Adaf divulga seleção de empresa para evento agropecuário em Manaus

Adaf seleciona empresa para organizar evento agropecuário em setembro

Manaus (AM) – A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) divulgou o resultado da seleção pública para contratação de empresa responsável pela produção e organização do evento AgroAmazonas e a Defesa Agropecuária: Alimentos Seguros, Mercados Abertos e Saúde Protegida, que ocorrerá nos dias 2 e 3 de setembro de 2025, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus.

A empresa HG Service – Produções de Eventos Ltda., especializada no aluguel de estruturas temporárias como palcos e coberturas, obteve a maior pontuação (72 pontos) e foi classificada em primeiro lugar entre as cinco concorrentes, conforme critérios do Edital nº 001/2025.

A seleção foi conduzida pela Comissão Avaliadora da Adaf, designada pela Portaria nº 292/2025 e composta por cinco servidores. A empresa vencedora deverá firmar um Termo de Cooperação Técnica com a Adaf, sem repasse financeiro, com permissão para exploração comercial do evento.

Ranking das empresas concorrentes

Cinco empresas participaram do processo. A classificação foi a seguinte:

1º lugar: HG Service – 72 pontos

2º lugar: Fênix Serviços de Terceirização Ltda. – 56 pontos

3º lugar: J Y S Eventos e Consultorias Ltda. – 38 pontos

4º lugar: 7 Estrelas Eventos Ltda. – 32 pontos

5º lugar: Coimbra's Eventos e Produções Ltda. – 26 pontos

Caso a HG Service desista ou tenha impedimentos para firmar o acordo, as demais empresas seguirão na ordem de classificação.

Programação do AgroAmazonas 2025

O evento tem como objetivo reforçar o papel estratégico da defesa agropecuária no desenvolvimento econômico, na segurança alimentar e na saúde pública do Amazonas. Serão 148 estandes, 48 palestras e a participação de 70 estabelecimentos com Serviço de Inspeção (federal, estadual e municipal), além de empresas do PEIEX-APEX Brasil.

Estão confirmadas ainda 26 instituições de Defesa Agropecuária do Brasil e de países vizinhos, como Peru, Colômbia e Venezuela.

Segundo o presidente da Comissão Avaliadora, Marcéu Macedo, a escolha da empresa marca o início da fase de comercialização dos estandes. “Alguns estabelecimentos já haviam feito reservas e aguardavam apenas essa definição para fechar a negociação”, destacou.

O resultado final da seleção será publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas (DOE-AM) e no site oficial da Adaf: www.adaf.am.gov.br.

