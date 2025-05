Adaf prorroga campanha de vacinação contra a brucelose

A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf) prorrogou, até o dia 16 de junho, o prazo para os produtores rurais de todo o Estado vacinarem e comprovarem a imunização de bovinas e bubalinas, de 3 a 8 meses de idade.

A primeira etapa da campanha de vacinação começou no dia 1º de janeiro e terminaria neste sábado (31), mas foi estendida em virtude de dificuldades relatadas pelos pecuaristas para comprar o imunizante, devido ao desabastecimento de revendas.

“Estamos prorrogando até 16 de junho o prazo para o nosso produtor vacinar e comprovar a vacinação. Lembrando que gado vacinado é saúde para o produtor e sua família, já que a brucelose pode ser transmitida de animais para humanos; e que os trabalhadores que estão frequentemente em contato com os rebanhos ficam mais expostos ao risco”, destacou a coordenadora do Programa Nacional de Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT) no Amazonas, Gisele Torres.