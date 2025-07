Suframa reforça integração entre indústria, comércio e o agro

Negociação foi fechada com uma empresa que já fornece alimentação para aproximadamente 75% do Distrito Industrial

Em mais uma iniciativa cuja finalidade é promover o desenvolvimento sustentável da região e, principalmente, reforçar a integração do setor dentro do tripé “Indústria, Comércio e Agropecuária”, a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) visitou na manhã desta quinta-feira (17), o projeto São Pedro Citrus, que é executado na Fazenda FH de Oliveira Peixoto, em Rio Preto da Eva (a 70 quilômetros de Manaus).

O empreendimento produz e fornece laranjas diretamente do Distrito Agropecuário da Suframa (DAS) para consumo no Polo Industrial de Manaus (PIM), sem a interferência de atravessador e a preços bem mais atrativos.

A negociação foi fechada com uma empresa que já fornece alimentação para aproximadamente 75% do Distrito Industrial, mas a comercialização também alcança outros mercados consumidores de Manaus, Rio Preto da Eva, Manacapuru e até de estados como Roraima.

Todo o processo é feito numa área de 400 hectares, com 200 mil pés e a estimativa de 6 milhões de produção do fruto por ano.

Integração

O planejamento progressivo que culminou na entrega direta ao consumidor final e que corresponde desde a plantação até a colheita – realizadas precisamente no quilômetro 68, da BR-174, de propriedade do empresário Francisco Helder -, já está com o destino definido e é destacado pelo superintendente Bosco Saraiva como de suma importância para a integração tão buscada pela Suframa nos últimos dois anos.

“Temos aqui um projeto de citricultura em plena execução, com resultados bem positivos e, principalmente, gerando oportunidade e renda para nossa gente. A chegada do produto ao consumidor final sem a presença de intermediários, não somente vai barateá-lo, como também irá valorizá-lo diante de um cenário que vislumbra novos investimentos, tanto no PIM quanto no DAS. Estamos muito contentes com o que estamos vendo aqui. É a integração do agro com a indústria e o próprio comércio”, comentou Bosco Saraiva, que foi recebido pelo SEO do empreendimento, Waldelino Cavalcante, e pelo diretor comercial, Luiz Mário Peixoto.

Três espécies

No projeto São Pedro Citrus são produzidas três espécies de laranja: Pera-Rio, Valença e Natal. A equipe da Suframa acompanhou a coleta de algumas delas, seguindo depois para o setor de lavagem e ensacamento do produto. O negócio tem a colaboração de 52 profissionais, formados com predominância na mão de obra oriunda de Rio Preto da Eva e adjacências. Esse número aumenta, ao compasso que cresce também a safra, de acordo com Luiz Mário Peixoto.

Além do superintendente Bosco Saraiva, a Suframa esteve representada na visita pelo coordenador-geral de Projetos Agropecuários, Sérgio Muniz, e pelo gerente de Projetos da Superintendência-Adjunta Executiva, Ozenas Maciel.

*Com informações da assessoria

