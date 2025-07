VÍDEO: Vereador critica o Ibama após homem ser flagrado com jacaré em Manaus

O vereador Kennedy Marques se manifestou nesta quinta-feira (17) sobre um vídeo que circula nas redes sociais, no qual um homem aparece carregando um jacaré com a boca amordaçada, pelas ruas do bairro Planalto, na zona Centro-Oeste de Manaus. O parlamentar criticou a ausência de ação do Ibama diante da situação, que considerou grave.

Segundo Kennedy, o homem que carregava o animal aparenta ser usuário de drogas e expôs o jacaré ao sofrimento por horas sob o sol forte.

“Esse sujeito, aparentemente usuário de droga, desfila lá no bairro do Planalto com esse jacaré amordaçado. O que a gente percebe é que o animal já está destratado, já não aguenta mais. São quase três horas com ele andando pela principal rua do bairro, debaixo do sol escaldante”, afirmou o vereador.

Kennedy também destacou que encontrar animais silvestres em áreas urbanas de Manaus não é incomum, devido à presença de igarapés, mas reforçou que o comportamento registrado no vídeo é inaceitável.

“Sabemos que a cidade é cortada por vários igarapés. É normal encontrar jacaré, cobra, isso é natural. O que não é normal é uma pessoa, com sinais de dependência química, amordaçar o animal e desfilar com ele por aí”, criticou.

Críticas ao Ibama

Durante o pronunciamento, o vereador foi enfático ao cobrar o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Ele relembrou operações da instituição em outros estados e acusou o órgão de omissão em Manaus.

“Cadê o Ibama para fazer alguma coisa? Cadê aquele Ibama que desceu de helicóptero lá no Pará para levar uma jaguatirica que vivia no seu habitat natural? Cadê o Ibama que invadiu a casa de um médico que cuidava de um animal amputado, com autorização e acompanhamento veterinário?”, questionou.

O vereador ainda mencionou outro caso envolvendo uma capivara, removida pelo Ibama de um local inadequado.

“Foram até o Altaz e tiraram a capivara de lá, depois tiveram que devolver. O local era uma jaula enferrujada e o Ibama nem percebeu isso. Mas não aparecem quando um animal está realmente sofrendo.”

Oferta de ajuda

Kennedy Marques se dispôs a auxiliar na retirada do jacaré do local, caso o Ibama não tenha estrutura para isso.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱