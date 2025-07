Amazonas realiza o primeiro Campeonato Estadual de Pickleball

Pickleball estreia campeonato oficial no Amazonas

MANAUS (AM) – Desde quinta-feira (17), o Bosque Clube, em Manaus, tem sido palco do esporte de raquete que mais cresce no mundo: o Pickleball. A capital amazonense sedia o 1º Campeonato Amazonense de Pickleball, primeira competição oficial organizada pela Federação Amazonense de Pickleball (FAPB), fundada em dezembro de 2024.

Com mais de 100 atletas inscritos, o torneio reúne jogadores em 18 categorias distintas, incluindo partidas de simples, duplas masculinas, femininas e mistas, divididas por nível técnico (iniciante, intermediário e avançado) e também por faixa etária (40+, 50+ e 60+).

Competição vale pontos no ranking estadual

Apesar de ser o terceiro evento promovido pela FAPB — após o Torneio Início, em abril, e o Open Ponta Negra, em maio —, esta edição tem peso dobrado no ranking estadual e definirá as vagas do Amazonas para a Copa das Federações, que acontece em setembro, em Porto Seguro (BA).

Pela primeira vez, a competição será realizada ao ar livre, evidenciando a versatilidade do Pickleball, praticado tanto em quadras indoor quanto outdoor.

Programação completa

As partidas começam nesta quinta-feira (17) com disputas por idade em simples e duplas. Na sexta-feira à noite, seguem os jogos de simples em todas as categorias. O encerramento acontece no sábado (19), com as finais de duplas masculinas, femininas e mistas na categoria Open.

O que é o Pickleball?

Criado nos Estados Unidos em 1965, o Pickleball é uma mistura de tênis, pingue-pongue e badminton, jogado com raquetes sólidas e bola perfurada. A quadra menor e o ritmo acelerado tornam o jogo acessível para todas as idades, com forte apelo entre idosos, iniciantes e também atletas profissionais.

Nos últimos anos, o esporte conquistou celebridades como Leonardo DiCaprio, Ellen DeGeneres, Justin Bieber, Serena Williams e Andre Agassi, ajudando a impulsionar sua popularidade global.

Crescimento no Amazonas

No Amazonas, o Pickleball avança com rapidez. A criação da FAPB, a abertura de arenas exclusivas e a realização de torneios reforçam o estado como referência da modalidade na região Norte.

A expectativa é que o Campeonato Amazonense de Pickleball 2025 marque uma nova fase para o esporte local, consolidando talentos e ampliando o alcance da modalidade.

Serviço:

1º Campeonato Amazonense de Pickleball

De 17 a 19 de julho de 2025

Local: Bosque Clube – Manaus (AM)

Mais informações: @pickleballamazonas

