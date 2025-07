Militares são presos em Manaus por golpe com cashback que desviou R$ 5 milhões

Dois militares das Forças Armadas, de 27 e 28 anos, foram presos pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) suspeitos de aplicar um golpe que causou prejuízo superior a R$ 5 milhões a uma instituição financeira. As prisões foram realizadas pelo 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com apoio do Departamento de Inteligência e Polícia Judiciária (DIPJ).

De acordo com as investigações, os suspeitos realizavam um grande volume de compras em uma companhia aérea para receber 1% de cashback. Após o valor ser convertido em pontos, eles cancelavam as transações, se beneficiando indevidamente do sistema de recompensas.

Os dois vão responder por estelionato eletrônico e lavagem de capitais. Mais informações serão divulgadas durante coletiva de imprensa marcada para esta sexta-feira (18).

