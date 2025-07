Inscrições abertas para Corrida Rocam Kids e Meia Maratona da Rocam 2025

Eventos esportivos ocorrem em agosto com atividades para crianças e percursos de até 21km no Batalhão da PMAM

Manaus (AM) – Estão abertas as inscrições para dois grandes eventos esportivos promovidos pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM): a Corrida Rocam Kids e a 2ª Meia Maratona da Rocam. As provas acontecerão nos dias 23 e 24 de agosto de 2025, no Batalhão das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), localizado no Distrito Industrial, zona sul de Manaus.

A Corrida Rocam Kids abre a programação no sábado (23), a partir das 16h, com provas infantis divididas por faixa etária: 50 metros (até 5 anos), 100 metros (6 a 10 anos) e 200 metros (11 a 13 anos). Além das corridas, as crianças participarão de atividades recreativas como tirolesa, rapel, passeio a cavalo e em viaturas, em um ambiente seguro e educativo.

No domingo (24), às 4h30, acontece a 2ª Meia Maratona da Rocam. A prova contará com três percursos – 6 km, 12 km e 21 km – e oferecerá uma experiência única aos corredores, com ambientação inspirada na disciplina e doutrina da unidade tática. A largada ocorrerá sob qualquer condição climática.

Inscrições e prazos

O primeiro lote promocional de inscrições segue até segunda-feira (21/07). Já o segundo lote permanece aberto até o dia 10 de agosto. As inscrições devem ser feitas pela plataforma Ticket Sports.

Kits disponíveis

Kit Tradicional: camisa do evento, sacola personalizada, número de peito com chip, estrutura da prova e medalha de conclusão.

camisa do evento, sacola personalizada, número de peito com chip, estrutura da prova e medalha de conclusão. Kit Simples: número de peito com chip, estrutura da prova e medalha de participação.

Premiação

Na categoria 21km (meia maratona), os três primeiros colocados da elite masculina e feminina receberão prêmios em dinheiro e troféus. Cadeirantes e policiais militares também serão premiados. Os 100 primeiros de cada distância receberão medalhas especiais “TOP 100”.

Agenda:

Data: 23 (Rocam Kids) e 24 de agosto (Meia Maratona)

Local: Batalhão da Rocam – Distrito Industrial, Manaus (AM)

Modalidades: Corrida infantil e percursos de 6km, 12km e 21km

Inscrições: Até 10 de agosto no site Ticket Sports

Premiação: Dinheiro, troféus e medalhas TOP 100

