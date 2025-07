Homem é preso após agredir ex-mulher e violar medida protetiva em Manaus

Acusado perseguia a ex-companheira mesmo com medida protetiva em vigor.

Um homem de 21 anos foi preso por agredir a ex-companheira e descumprir medida protetiva, em Manaus. A prisão foi realizada nesta sexta-feira (18) no bairro Cidade de Deus, zona Norte da capital, por policiais civis da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Norte/Leste.

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, titular da unidade, o homem é acusado de injúria, ameaça e descumprimento de medida protetiva. A vítima, que manteve um relacionamento de cerca de cinco anos com o agressor — com quem tem dois filhos pequenos — relatou ter sofrido constantes agressões físicas e verbais, motivadas principalmente pelo uso abusivo de drogas e álcool.

Mesmo após o fim do relacionamento, em novembro de 2024, o homem continuou perseguindo a ex-companheira, invadiu sua casa e chegou a agredi-la fisicamente na frente dos filhos, violando uma medida protetiva em vigor.

“Ele a ameaçou de morte e, durante uma discussão em via pública, desferiu um golpe com um pedaço de madeira, que causou fratura no braço da vítima”, informou a delegada.

O caso mais recente ocorreu em maio deste ano, quando o suspeito voltou a invadir a residência da mulher e a agrediu com tapas no rosto, sendo contido apenas após intervenção de familiares.

Procedimentos

O homem responderá pelos crimes de injúria, ameaça e descumprimento de medida protetiva. Ele passou por audiência de custódia e está à disposição da Justiça.

Leia mais:

Homem é preso por estupro contra três crianças em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱