Museu da Cidade recebe exposição ‘Antes do Ângulo’ do poeta e artista Elpídio Nunes

Mostra “Antes do Ângulo” tem obras em alto relevo voltadas à inclusão de pessoas com deficiência visual.

A Prefeitura de Manaus inaugura, nesta sexta-feira (18), a exposição “Antes do Ângulo”, do poeta e artista plástico Elpídio Nunes, no Museu da Cidade de Manaus, no centro histórico da capital. A iniciativa é realizada pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

A mostra reúne 20 obras interativas em alto relevo, criadas para proporcionar uma experiência sensorial e tátil, especialmente voltada a pessoas com deficiência visual. A proposta valoriza a acessibilidade e a inclusão cultural, permitindo que o público toque, sinta e vivencie a arte de forma única.

“Estamos falando de uma exposição que rompe barreiras. A sensibilidade do artista em criar uma arte que pode ser sentida por todos é algo que nos inspira. O Museu da Cidade se orgulha em ser palco dessa experiência transformadora”, afirmou Jender Lobato, diretor-presidente da Manauscult.

Natural de Barreirinha (AM), Elpídio Nunes é autor de obras como Sorriso do Vento, Trinar das Arirambas, Lágrimas das Rochas e O Silêncio do Sereno. Ele ressalta a importância de levar a arte além da estética visual:

“A arte precisa tocar as pessoas não apenas pela beleza, mas pela possibilidade de incluir. ‘Antes do Ângulo’ é uma provocação: como percebemos o mundo além da visão?”, destaca o artista.

A visitação à exposição é gratuita e ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, até o dia 30 de agosto, no Museu da Cidade de Manaus.

