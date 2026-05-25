carne suína

Restaurante lança hambúrguer de carne suína no Dia Mundial do Hambúrguer e oferece promoção especial por R$ 3,00

No Dia Mundial do Hambúrguer, celebrado em 28 de maio, a cidade de Manaus recebe um lançamento inédito. A A Porcaria Boteco apresenta oficialmente o Pork Burger, um hambúrguer feito com carne suína.

O empresário Jean Fabrízio assina a criação e reúne mais de 10 anos de experiência no setor de hamburguerias para desenvolver o “sanduba” especial.

O novo hambúrguer chega como destaque da casa, que é reconhecida pelo uso exclusivo da proteína suína em seu cardápio. Além disso, o lançamento reforça a trajetória do empresário no segmento.

No passado, Jean Fabrízio esteve à frente da Eighty’s Burger & Beer, uma das pioneiras do mercado de hamburguerias artesanais em Manaus.

“Como o hambúrguer sempre esteve muito presente em minha vida, escolhi o Dia Mundial do Hambúrguer para lançar este que, sem dúvidas, é o melhor que já criei”, afirma o empresário.

Know-how e desenvolvimento do Pork Burger

A criação do produto não aconteceu por acaso. Segundo o empresário, a ideia já existia antes mesmo da abertura do restaurante.

“Já tínhamos a ideia de criar um hambúrguer antes de abrir nossas portas, mas queríamos um momento especial para isso. Entendemos que o Dia Mundial do Hambúrguer é a data ideal para um produto tão exclusivo e criado com muito carinho para nossos clientes”, afirma Jean.

Além disso, o Pork Burger leva pão brioche, blend especial de carne de porco, maionese de abacaxi e couve crispy. O equilíbrio dos ingredientes passou por testes rigorosos.

“Nossa expectativa é a melhor possível com base na opinião de chefs renomados e clientes que degustaram. Tivemos 100% de aceitação e aprovação”, destaca.

Hambúrguer entra no cardápio fixo da casa

Diferente de ações promocionais comuns, o Pork Burger não será temporário. Ele passa a integrar o cardápio fixo do restaurante.

De acordo com o empresário, a meta é transformar o produto no principal carro-chefe da casa. Além disso, ele reforça o posicionamento do restaurante no mercado local.

“Este hambúrguer surge para mostrar mais uma vez a versatilidade da carne de porco e que ela pode ser até mais saborosa que o tradicional hambúrguer bovino”, defende Fabrízio.

Promoção especial vende hambúrguer por R$ 3

Para marcar o lançamento, o restaurante preparou uma ação promocional no dia 28 de maio. Os 30 primeiros clientes pagarão apenas R$ 3,00 pelo Pork Burger.

A oferta vale apenas para consumo presencial e limita-se a uma unidade por CPF. Além disso, o cliente deve publicar uma foto no Instagram marcando o perfil oficial @aporcariamanaus.

Sobre o restaurante

A Porcaria Boteco se destaca em Manaus pelo cardápio 100% focado em carne suína. Além disso, a marca investe na valorização e desmistificação da proteína na gastronomia regional.

O restaurante também idealizou o Festival do Porco (FDP), criado em 2024, que reúne restaurantes locais para incentivar a inovação culinária.

Sobre a Eighty’s Burger & Beer

A Eighty’s Burger & Beer surgiu da ideia dos empresários Jean Fabrízio e Fábio Saboia e se tornou uma das primeiras hamburguerias artesanais de Manaus.

A marca ganhou destaque nacional e recebeu o título de melhor hambúrguer da cidade pela revista Veja Comer & Beber nas edições de 2013 e 2017.

Serviço

O quê: Lançamento do Pork Burger

Data: 28 de maio

Local: A Porcaria Boteco

Endereço: Avenida Efigênio Sales, nº 1521, Loja 06 (dentro do Posto Atem)

Funcionamento: Segunda a sexta, das 17h às 23h; sábados, das 11h às 15h e das 17h às 23h

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