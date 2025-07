David Almeida retorna a Manaus após férias e reassume comando da Prefeitura

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), retornou à capital após um período de férias para reassumir o comando da prefeitura. A notícia foi oficializada pelo vice-prefeito, Renato Junior (avante), nas suas redes sociais neste domingo (20).

Em uma publicação, o secretário municipal de Infraestrutura afirma: “Dia do #amigo e estou aqui passando o bastão para o Prefeito @davidalmeidaam que já está de volta. Gratidão pela confiança, meu amigo”.

David Almeida se afastou do cargo no dia 11 de julho, em viagem acompanhada da primeira-dama, Izabelle Fontenelle. A previsão inicial, conforme nota divulgada na ocasião, era de que o retorno ocorresse apenas no dia 22 de julho, próxima terça-feira. No entanto, ao que parece, o prefeito antecipou o fim das férias em dois dias.

Nas suas redes sociais, David publicou um vídeo em que aparece na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, prestigiando o Open Sub-23 de Vôlei de Praia. Ele aproveitou para convidar os manauaras a torcer pelos times a partir das 16h.

