Apreensão de drogas no AM bate recorde dos últimos 10 anos

As forças de segurança do Amazonas apreenderam 24,8 toneladas de drogas entre janeiro e junho deste ano — o maior volume registrado para um primeiro semestre na última década. O número representa um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Segundo o levantamento do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Cies), do total apreendido, 20,3 toneladas eram de maconha do tipo skunk e 4,5 toneladas de cocaína. Estima-se que essas apreensões tenham causado um impacto financeiro de mais de R$ 444 milhões às organizações criminosas.

“O que estamos apresentando é o resultado de um trabalho forte e integrado entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Denarc e a Companhia de Operações Especiais (COE). Se continuarmos nesse ritmo, devemos superar o recorde do ano passado, que foi de 43 toneladas”, declarou o secretário de Segurança, Vinícius Almeida.

Apreensões históricas e arsenal de guerra

Um dos maiores destaques do semestre ocorreu em junho, quando a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizou a maior apreensão de drogas da história do estado em uma única operação. Foram interceptadas 6,5 toneladas de entorpecentes nas proximidades do município de Manacapuru, com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-AM), da Polícia Federal e da Polícia Nacional do Peru.

Além da droga, a operação resultou na apreensão de um arsenal de guerra: sete fuzis, incluindo um de calibre .50, mais de 5,6 mil munições, 102 carregadores, um lançador de granadas, uma lancha com seis motores, além de celulares e dinheiro em espécie.

O prejuízo estimado ao crime organizado nessa ação ultrapassa R$ 270 milhões. “Somente a Polícia Militar foi responsável por quase 17 toneladas de entorpecentes retiradas de circulação no semestre — um aumento de 141% em nossa produtividade no combate direto ao tráfico de drogas”, enfatizou o comandante-geral da PM, coronel Klinger Paiva.

Outras operações relevantes

Outro destaque ocorreu em fevereiro, quando o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) da Polícia Civil, com apoio de unidades especializadas, apreendeu 1,3 tonelada de skunk no município de Santa Isabel do Rio Negro, a 630 quilômetros de Manaus. A droga estava escondida em uma área de mata utilizada como depósito. Um homem foi preso em flagrante durante a ação.

O entorpecente apreendido nesse caso gerou um prejuízo de cerca de R$ 20 milhões para o crime organizado.

As ações refletem o fortalecimento da integração entre os órgãos de segurança do Estado, que têm intensificado operações de combate ao tráfico em áreas urbanas, rurais e fluviais. Com o ritmo atual, a expectativa da SSP-AM é superar o recorde anual de 2024 e ampliar os danos à logística do narcotráfico no Amazonas.

