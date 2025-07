Megaoperação desarticula grupo de tráfico interestadual de drogas com atuação no AM

Um grupo criminoso envolvido no tráfico interestadual de drogas foi desarticulado nesta sexta-feira (18) durante uma operação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). A ação foi coordenada pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) e pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Gabriel da Cachoeira, com o apoio das Polícias Civis de São Paulo (PC-SP) e do Espírito Santo (PC-ES).

A operação cumpriu mandados de prisão preventiva e temporária, além de buscas e apreensões em cinco endereços localizados em Manaus, São Gabriel da Cachoeira (distante 852 quilômetros da capital), e nos estados de São Paulo e Espírito Santo.

Drogas e contas bancárias bloqueadas

As investigações começaram no início de julho, após uma operação realizada em São Gabriel da Cachoeira, que resultou em apreensões de drogas e prisões. A partir disso, o Denarc passou a conduzir as diligências e identificou a atuação de uma organização criminosa no tráfico interestadual de entorpecentes.

Durante a operação, foram apreendidos 32 comprimidos de maconha do tipo skunk, no estado de São Paulo. A Justiça também autorizou o bloqueio de contas bancárias dos investigados, no valor de R$ 1 milhão, como medida cautelar.

“Solicitamos o sequestro de contas e as ordens judiciais de prisão e busca. As investigações seguem para identificar outros envolvidos”, explicou o delegado Rafael Schmidt, do Denarc.

Prisões efetuadas

Erison da Silva Velasques , 21, foi preso no bairro Centro, em São Gabriel da Cachoeira, com mandados de prisão e busca e apreensão pelos crimes de tráfico, associação e financiamento ao tráfico .

, 21, foi preso no bairro Centro, em São Gabriel da Cachoeira, com mandados de prisão e busca e apreensão pelos crimes de . Gabriel Souza da Silva , 20, também foi preso no bairro Areal, em cumprimento de mandado de prisão preventiva.

, 20, também foi preso no bairro Areal, em cumprimento de mandado de prisão preventiva. Em Manaus , foi preso Mikhael Martins Peixoto , 41.

, foi preso , 41. A Polícia Civil de São Paulo cumpriu ainda prisão temporária de um homem, de 20 anos, na capital paulista.

As investigações continuam para localizar outros integrantes da organização criminosa.

