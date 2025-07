Eduardo Bolsonaro ameaça tirar Moraes do STF

Durante uma transmissão ao vivo divulgada neste domingo (20), o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e afirmou que pretende atuar para retirá-lo do cargo.

O parlamentar também disparou ataques contra agentes da Polícia Federal (PF) envolvidos nas investigações que miram ele e seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ao comentar uma carta divulgada recentemente, Eduardo voltou a criticar o ministro Moraes, que autorizou uma série de medidas cautelares contra Jair Bolsonaro no inquérito que investiga tentativa de golpe de Estado.

“O tempo todo a gente tem que expor o nível de várzea que é o Moraes com a caneta do STF. O ideal seria ele fora do STF. Trabalharei para isso também, tá, Moraes?”, declarou o deputado.