Palmeiras vence Atlético-MG por 3 a 2 e volta a triunfar no Brasileirão

O Palmeiras encerrou o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro neste domingo (20) ao derrotar o Atlético-MG por 3 a 2 no Allianz Parque, em jogo válido pela 15ª rodada da Série A. A equipe alviverde contou com gols de Lucas Evangelista, um desvio contra de Junior Alonso e Maurício, além de uma atuação decisiva de Weverton nos minutos finais.

Logo no início, o Verdão tomou a iniciativa e criou as principais chances. O esforço foi recompensado aos 32 minutos, quando Lucas Evangelista desviou de cabeça na primeira trave após cobrança de escanteio de Piquerez, abrindo o placar para o time da casa.

A resposta do Atlético veio pouco depois. Aos 41, Hulk acertou uma cobrança de falta perfeita, mandando a bola no ângulo e empatando a partida com um golaço, levando o 1 a 1 para o intervalo.

Na volta do segundo tempo, o Palmeiras retomou a liderança do placar rapidamente. Aos cinco minutos, Piquerez cruzou da esquerda, e Vitor Roque finalizou; a bola desviou em Junior Alonso e foi para o fundo do gol: 2 a 1.

Aos 31 minutos, o time paulista ampliou. Em jogada veloz, Vitor Roque arrancou pela direita, tocou para Facundo Torres, que deixou a bola para Maurício empurrar para o gol e fazer 3 a 1.

Mesmo com a vantagem, o Palmeiras sofreu pressão no fim da partida. Aos 45, Hulk voltou a marcar em nova cobrança de falta — desta vez, a bola desviou no meio do caminho e enganou o goleiro. Já nos acréscimos, Hulk teve a chance do empate com outra falta perigosa, mas Weverton fez uma grande defesa, garantindo os três pontos para o time da casa.

Com o resultado, o Palmeiras soma mais três pontos e dá um passo importante na tabela, enquanto o Galo segue sem engrenar na competição.

