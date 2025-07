Prefeitura de Manaus e Tjam reforçam parceria para Justiça Restaurativa

Parceria entre Prefeitura e TJ-AM visa promover a “Justiça Restaurativa” nas escolas municipais, com foco na prevenção de conflitos e bullying.

Mário Oliveira/ Semed

A Prefeitura de Manaus e o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) reforçaram, nesta segunda-feira (21/7), a parceria para promover a “Justiça Restaurativa” nas unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O encontro aconteceu na sede do TJ-AM, onde o secretário da Semed, Júnior Mar, e o presidente do Tribunal, desembargador Gilmar Fernandes, discutiram o fortalecimento de ações conjuntas e o avanço da cultura de paz no ambiente escolar.

Fortalecimento da Justiça Restaurativa nas escolas

Durante o encontro, Júnior Mar também teve a oportunidade de conhecer oficialmente o presidente do TJ-AM para o 1º Workshop de Justiça Restaurativa da Semed, previsto para novembro deste ano. O evento será realizado no auditório do Tribunal e será aberto ao público.

Parceria com impacto nas escolas

A colaboração entre as instituições, que já dura quatro anos, é conduzida por meio do Núcleo de Parcerias Institucionais (NUP) da Semed, da Escola Superior da Magistratura, da Escola Judiciária e da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas. As ações buscam implantar práticas restaurativas como alternativas para a resolução de conflitos escolares, promovendo o respeito mútuo e prevenindo situações de violência.

Mário Oliveira/ Semed

Ações práticas nas escolas municipais

O secretário Júnior Mar destacou o impacto positivo do projeto nas escolas municipais. “Hoje, já temos 40 professores formados em Justiça Restaurativa e aplicando as técnicas nas escolas municipais. Atendemos à orientação do prefeito David Almeida de promover um trabalho integrado, unindo a educação com a experiência do Tribunal de Justiça na prevenção de conflitos. Nosso objetivo é construir uma rotina escolar mais saudável, evitando que situações de atritos ganhem espaço”, afirmou Júnior Mar.

Combate ao bullying e prevenção de violência escolar

O juiz Luís Cláudio Chaves, titular da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas, também ressaltou a importância da parceria, especialmente no combate ao bullying, uma das principais causas de violência nas escolas.

“Essa parceria busca antecipar os problemas e resolvê-los ainda no ambiente escolar. O bullying, por exemplo, está na origem de grande parte dos episódios de violência. Por isso, estamos entregando essa ferramenta para que os professores conduzam essa política nas escolas, com o suporte do Tribunal. Quem melhor entende a dinâmica com os estudantes são os profissionais da educação”, explicou o magistrado.

Resultados positivos das ações

Nos últimos dois anos, aproximadamente 136 escolas e 700 estudantes foram diretamente impactados por palestras e outras ações educativas realizadas por meio da parceria. Mais detalhes sobre o workshop serão divulgados nos próximos meses.

