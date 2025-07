Dois homens são presos suspeitos de envolvimento na morte de psicólogo em Manaus

Dois homens foram presos suspeitos de participação na morte do psicólogo Manoel Guedes Brandão Neto, de 40 anos, em Manaus. Os detidos foram identificados como Adenilson Medeiros, de 18 anos, conhecido como “Bisteca”, e um segundo suspeito apelidado de “Loirinho”.

Adenilson foi capturado na noite desta segunda-feira (21), por policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), nas avenidas Lourenço Braga e Duque de Caxias, no bairro Centro — nas proximidades do local onde o corpo da vítima foi encontrado. Populares chegaram a deter e tentar agredir o jovem antes da chegada da polícia. Já “Loirinho” havia sido preso durante a manhã.

Apesar das prisões, os dois suspeitos negaram envolvimento no homicídio. Segundo a irmã da vítima, Catarine Silva, Adenilson foi quem indicou onde o corpo do psicólogo estava. “Ele apontou o local e ficou por lá o tempo todo, junto com o outro rapaz. Dizem que não têm culpa, mas um joga a responsabilidade no outro”, afirmou.

Manoel foi encontrado seminu, com as calças abaixadas, partes íntimas expostas e sinais de agressão. Os pertences pessoais da vítima, como celular e tênis, foram levados. Laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a causa da morte foi agressão física seguida de estrangulamento.

Os dois suspeitos foram apresentados na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde o caso segue em investigação.

