VÍDEO: Carro desgovernado invade shopping e assusta clientes

Um carro desgovernado invadiu o segundo andar do Shopping Flamboyant, em Goiânia, durante a noite de segunda-feira (21). Segundo a administração do centro comercial, o incidente ocorreu por volta das 20h45, na entrada localizada entre uma farmácia e um restaurante. Ninguém ficou ferido.

Imagens registradas por frequentadores mostram o veículo com a frente danificada, parado em um dos corredores internos do shopping. De acordo com testemunhas, o motorista entrou em alta velocidade e só parou após colidir com uma pilastra.

“Um cara entrou pela entrada do Piquiras [restaurante]. Saiu dirigindo dentro do shopping e só parou quando bateu. Foi uma gritaria, e os seguranças abordaram o homem até a chegada da polícia”, relatou uma pessoa que estava no local ao portal Metrópoles.

Danos materiais

Em nota, o Shopping Flamboyant informou que a situação causou apenas danos materiais. A equipe de segurança conteve o condutor até a chegada da Polícia Militar, que o encaminhou para os procedimentos legais.

Até o momento, a identidade do motorista e os motivos que levaram à invasão não foram divulgados.

(*) Com informações do Metrópoles

