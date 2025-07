Homem é preso por agredir companheira grávida no interior do AM

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante, na segunda-feira (21), suspeito de agredir a companheira de 23 anos, que está grávida, em Manacapuru, interior do Amazonas.

“A vítima está grávida de cinco meses e o homem impediu de entrar na casa, onde estavam os seus três filhos, de 3, 6 e 8 anos. De imediato, uma equipe policial foi até a residência, no bairro Liberdade, em Manacapuru, onde prendeu o indivíduo em flagrante”, relatou a delegada Joyce Coelho.

Acompanhamento

Segundo a delegada, as crianças foram resgatadas do local e entregues à mãe, e todas estão sendo acompanhadas pelo Conselho Tutelar do município, devido à vulnerabilidade social da família.

O homem foi autuado em flagrante por lesão corporal no âmbito da violência doméstica e está à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

