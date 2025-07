Artista carioca estreia no Mercado de Origem

No sábado (26), Manaus recebe pela primeira vez Carlos do Complexo, um dos nomes mais inovadores da música eletrônica brasileira contemporânea. O DJ, produtor e artista carioca se apresenta no Mercado de Origem da Amazônia, no Centro da cidade, a partir das 22h.

Carlos é conhecido por mesclar as batidas do subúrbio carioca com texturas eletrônicas experimentais, criando uma sonoridade singular que tem ganhado destaque em festivais pelo país. A noite promete ser uma verdadeira imersão sonora e uma celebração da cultura urbana brasileira.

Talentos locais e nacionais

A apresentação integra a programação da festa Banana Frita, organizada pelo coletivo homônimo, referência nacional em música alternativa, performances visuais e ações inclusivas. O evento vai até às 7h da manhã e reúne também os DJs Leozera, Noologia, Dreko, Koka, Robyn, Xuri e Andira.

Com essa mistura de sons, o line-up promove uma conexão entre a vanguarda da música eletrônica e as produções independentes da cena amazônica.

Serviço – Carlos do Complexo em Manaus

Evento: Carlos do Complexo em Manaus – Festa Banana Frita



Carlos do Complexo em Manaus – Festa Banana Frita Data: Sábado, 26 de julho de 2025



Sábado, 26 de julho de 2025 Horário: A partir das 22h (até 7h)



A partir das 22h (até 7h) Local: Mercado de Origem da Amazônia – Rua Tamandaré, 22, Centro



Mercado de Origem da Amazônia – Rua Tamandaré, 22, Centro Line-up: Carlos do Complexo (RJ), Leozera, Noologia, Dreko, Koka, Robyn, Xuri e Andira



Carlos do Complexo (RJ), Leozera, Noologia, Dreko, Koka, Robyn, Xuri e Andira Ingressos: À venda na plataforma Shotgun



À venda na plataforma Shotgun Classificação indicativa: 18 anos



Leia mais: Festival Folclórico do AM celebra cultura e ancestralidade com apresentações emocionantes

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱