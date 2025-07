Novo viaduto de R$ 86 milhões será construído na Zona Oeste de Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta terça-feira (22), que nas próximas semanas será assinada a ordem de serviço para a construção de um novo viaduto no cruzamento entre as avenidas Brasil e Coronel Teixeira, na Zona Oeste da capital. O local abrange os bairros Compensa, Santo Agostinho e Nova Esperança.

O investimento previsto é de aproximadamente R$ 86 milhões, com recursos próprios do município e operações de crédito já aprovadas.

“Nós vamos dar a ordem de serviço para a construção do viaduto, o Passarão, ali na avenida Brasil e Coronel Teixeira. São cerca de R$ 86 milhões que serão investidos neste complexo viário”, afirmou o prefeito.

Obra homenageia empresário e deve ser entregue antes do prazo

O novo viaduto, que homenageará o empresário conhecido como “Passarão”, será um dos principais investimentos em infraestrutura viária da atual gestão. De acordo com David Almeida, o contrato prevê um prazo de execução de 18 meses, mas a expectativa é antecipar a entrega, como ocorreu com os viadutos da avenida das Torres.

“Nós vamos adiantar essa obra como adiantamos os dois viadutos que fizemos ali na avenida das Torres. Temos os recursos garantidos, não dependemos de convênios, e isso nos dá agilidade para executar com mais rapidez”, destacou.

Outras obras viárias em andamento

Além do viaduto “Passarão”, a gestão municipal também trabalha na interligação entre as avenidas Max Teixeira e do Turismo, com o objetivo de melhorar o fluxo em uma das áreas mais congestionadas da cidade.

“Estamos trabalhando muito com a questão viária. O verão chegou, já iniciamos a recuperação asfáltica e temos muitas ordens de serviço para serem dadas. Vamos avançar para melhorar a vida das pessoas na habitação, no turismo, na segurança, na infraestrutura e também na mobilidade urbana”, reforçou o prefeito.

Infraestrutura será prioridade no verão amazônico

Com a chegada do verão amazônico e o ritmo acelerado das obras, a administração municipal projeta uma série de entregas voltadas à transformação da infraestrutura urbana de Manaus. A meta é promover mais fluidez no trânsito e qualidade de vida para os moradores de todas as zonas da cidade.

Leia mais: Agronegócio pode perder US$ 5,8 bi com tarifa de Trump

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱